Kenia crea un fondo que busca movilizar 33.500 millones de euros para infraestructuras

En un acto celebrado en la State House, sede de la Presidencia en Nairobi, Ruto promulgó la Ley del Fondo Nacional de Infraestructura (NIF, en inglés), que ya fue aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento).

"La creación del Fondo Nacional de Infraestructura es la iniciativa más trascendental en la historia del desarrollo de nuestra nación", subrayó el jefe del Estado.

"Este fondo marca un nuevo capítulo en la financiación de nuestra transformación, convirtiéndonos en los arquitectos de nuestro propio futuro. Cerrará el déficit de financiación de infraestructura al recaudar más de 5 billones de chelines kenianos para financiar proyectos clave", añadió Ruto.

Esos proyectos incluyen la producción de 10.000 megavatios de energía limpia, 50 megapresas, 200 micropresas, 2.500 kilómetros de autovías y 28.000 kilómetros de carreteras; así como la expansión del Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi, el primero del país y uno de los más importantes de África oriental.

Ruto enfatizó que el Fondo "no es un experimento", sino "un modelo adoptado con éxito en todo el mundo", y puso como ejemplos el Fondo de Infraestructura de Nigeria (2011) o el Banco de Infraestructura de Canadá (2017).

El fondo será administrado por una junta directiva que, a su vez, estará dirigida por un consejo compuesto por el ministro del Tesoro, el gobernador del Banco Central de Kenia, el fiscal general y otros seis miembros que no son funcionarios públicos.

A diferencia de los modelos anteriores de endeudamiento público, el fondo introduce un enfoque basado en la inversión, que permite la participación tanto del sector público como del privado.

Las fuentes de financiación incluirán asignaciones gubernamentales, inversión privada, fondos procedentes de privatizaciones, subvenciones y préstamos.