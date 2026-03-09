La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,25 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un avance del 0,42 %, hasta los 108.683.313,21 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Transportadora Gas del Norte (+5 %), Metrogas (+3,5 %) y Grupo Supervielle (+3,4 %).

Por el contrario, cerraron en negativo las acciones de Ternium (-1,6 %), YPF (-1,6 %) y Central Puerto (-1,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron bajadas de hasta 1,2 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a los 583 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.435 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.415,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió a 1.425 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) descendió 2,1 %, a 1.447,30 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,5 %, a 1.430,17 pesos por unidad.