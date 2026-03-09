La brecha en infraestructura en Perú supera los 110.000 millones de dólares, según estudio

El 'Barómetro de la infraestructura en Perú', publicado por la firma de consultoría EY-Parthenon y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), destacó que el 81 % de los encuestados manifestó "una actitud positiva" hacia las APP cofinanciadas.

Además, resaltó que un 40% de los encuestados "ve favorable" la promoción en el sector infraestructura del mecanismo de Gobierno a Gobierno (G2G), que implica la elección de un gobierno extranjero para la ejecución de una obra.

"Un 83% considera que aún existen oportunidades para desarrollar nuevos proyectos bajo estas modalidades, lo que refleja una profunda confianza en la capacidad de estos mecanismos para movilizar capital privado", declaro al respecto el socio asociado de infraestructura de EY-Parthenon Camilo Carrillo.

La primera edición del Barómetro agregó que, además de las APP y el G2G, se destaca que el portafolio de Proyectos en Activos (PA) cuenta actualmente con 124 terrenos estatales para iniciativas privadas, lo que puede implicar más de 4.000 millones de soles (unos 1.149 millones de dólares) en potencial de inversión.

"Debemos tener en cuenta los resultados de este estudio que muestran una opinión favorable sobre las APP sin perder de vista el G2G, mecanismos clave para contribuir a reducir la brecha de infraestructura en el país", añadió la directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Joanna Kámiche.

El estudio también reveló que en Perú hay una orientación del sector privado "hacia iniciativas de alto impacto social y vinculadas a necesidades básicas de la población".

En ese sentido, los resultados publicados indicaron que los proyectos vinculados a infraestructura social, agua, saneamiento y carreteras encabezan las preferencias del sector privado, después de energía eléctrica, ferrocarriles y puertos.