La capital exportadora de petróleo de EEUU está a meses de una crisis por falta de agua

Según proyecciones de la alcaldía son 180 días (seis meses) para que no haya suficiente suministro de agua para cumplir con la demanda y siete para entrar en una crisis nivel 1.

El lago Corpus Christi, una de las dos principales fuentes de agua de la ciudad, ha caído por debajo del 10% de su capacidad, su nivel más bajo registrado y, de acuerdo con las proyecciones, se vaciará por completo para mayor del 2027.

Texas arrastra desde 2020 una de las sequías más largas en el sur de las Llanuras, con impactos acumulados en embalses, agricultura y ganadería. En los últimos dos años, grandes zonas del estado han oscilado entre sequía moderada y excepcional, y el calor inusual y las lluvias por debajo del promedio en 2024 y 2025 han vuelto a expandir las áreas secas.

Pese a estas sombrías predicciones de la alcaldía, el administrador de la ciudad, Peter Zanoni, afirmó en una rueda de prensa el pasado jueves que el gobierno local está "trabajando sin descanso" para evitar una crisis.

"Creo que vamos a superar esto”, dijo Zanoni a los reporteros, "confiamos en lo que estamos haciendo. Este no es momento de entrar en pánico".

Sin embargo, según un informe filtrado por un exlíder local de servicios públicos al diario The Texas Tribune, si las reservas acuíferas de Corpus Christi se quedan sin agua, la región se enfrentará a una grave crisis económica, "desempleo masivo y un cierre total de la industria".

El puerto de Corpus Christi es uno de los motores económicos más importantes de la costa del Golfo y de EE.UU., al convertirse en la principal puerta de salida del crudo estadounidense y uno de los mayores nodos de exportación de energía del mundo.

Maneja alrededor de 2.3–2.4 millones de barriles diarios de petróleo crudo -más de la mitad de todas las exportaciones de crudo de EE.UU.- y concentra aproximadamente el 60% de la cuota de mercado de crudo que sale del país, además de figurar entre los principales puntos de exportación de gas natural licuado.