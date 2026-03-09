La escalada en Oriente Medio borra más de 250.000 millones del mercado bursátil indio

La capitalización bursátil, que mide el valor total de todas las empresas cotizadas en la bolsa, pasó de unos 5,1 billones de dólares el pasado 27 de febrero a 4unos 4,85 billones de dólares al cierre de este lunes.

Esto es 4,8 % de su valor desde los primeros bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán.

Las pérdidas se han acelerado con un repunte del precio del crudo, que este lunes rozó los 100 dólares por barril, un factor especialmente sensible para la India, tercer mayor importador de petróleo del mundo, que compra en el exterior más del 80 % del crudo que consume.

En la sesión de este lunes, el índice Sensex de la BSE, que agrupa a 30 de las mayores empresas del país, cerró con una caída del 1,71 %, mientras el Nifty 50 de la Bolsa Nacional de Valores de la India (NSE) terminó la jornada con un descenso del 1,73 % respecto al cierre anterior.

Los valores más castigados al cierre de esta jornada fueron empresas industriales y del sector automotriz, con descensos superiores al 5 % en UltraTech Cement, o del 4 % entre fabricantes como Maruti Suzuki y Mahindra & Mahindra.

Entidades financieras como HDFC Bank o el mayor banco público del país, State Bank of India, cerraron el día con una caída del 2 % y de casi el 4 %, respectivamente.