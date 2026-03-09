La India alerta de que la crisis con Irán amenaza gravemente su seguridad energética

"La región es clave para nuestra seguridad energética e incluye muchos proveedores importantes de petróleo y gas (...) Las graves interrupciones en la cadena de suministro y el clima de inestabilidad que percibimos constituyen problemas graves", afirmó Jaishankar en el Parlamento en Nueva Delhi.

El jefe de la diplomacia india remarcó la gravedad del conflicto y subrayó que los países del Golfo son un socio comercial clave para India, con un comercio anual cercano a los 200.000 millones de dólares.

"Este conflicto en curso es motivo de especial preocupación para la India. Somos una región vecina y, comprensiblemente, tenemos un interés evidente en que Asia Occidental se mantenga estable y en paz", añadió el canciller.

Jaishankar remarcó la importancia de la seguridad de los ciudadanos indios en la región en conflicto, donde viven y trabajan cerca de un millón de nacionales, y confirmó que el gobierno ha facilitado el regreso de casi 67.000 ciudadanos desde distintos puntos de Oriente Medio.

El ministro advirtió además de los riesgos para la navegación comercial en la región, clave para el suministro energético de la India, ya que más del 80 % de sus importaciones energéticas transitan por el estrecho de Ormuz, y confirmó que dos marineros indios han muerto y otro permanece desaparecido en incidentes contra buques mercantes.

"Estos problemas incluyen ataques a buques mercantes, donde los ciudadanos indios suelen constituir una gran proporción de las tripulaciones. Lamentablemente, ya hemos perdido a dos marineros indios y uno sigue desaparecido en incidentes similares", agregó.

El ministro indio reiteró que su país sigue apostando por la desescalada y la vía diplomática, en línea con la postura del primer ministro, Narendra Modi. "La India está a favor de la paz y pide moderación, diálogo y diplomacia para reducir las tensiones", concluyó.