La inflación en México sube en febrero al 4,02 % e hila dos meses al alza

El Inegi reportó que el índice de precios al consumidor (IPC) creció un 0,50 % en febrero de 2026, y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual fue del 0,28 % y la anual del 3,77 %.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye artículos de alta volatilidad, subió el pasado febrero un 0,46 % mensual y un 4,50 % anual, detalló el Inegi en su informe.

Mientras que la partida no subyacente aumentó un 0,64 % a tasa mensual, y se elevó un 2,44 % interanual.

Dentro del subgrupo subyacente, las mercancías avanzaron un 0,39 % en el mes y un 4,55 % en el año.

En tanto, los servicios avanzaron un 0,52 % mensual y un 4,45 % anual.

En los no subyacentes, los precios de los agropecuarios crecieron un 1,45 % respecto al periodo inmediato anterior y se elevaron un 4,50 % frente al mismo mes del año pasado.

Y los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se elevaron un 0,02 % en el mes y un 0,89 % en el año.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, creció un 0,52 % mensual y un 3,84 % anual.

Los rubros con mayores incrementos interanuales fueron las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (8,12 %), los restaurantes y servicios de alojamiento (7,22 %), los servicios educativos (6,03 %) y el cuidado personal, protección social y bienes y diversos (5,53 %).

Mientras, los productos genéricos que más subieron en el mes fueron el limón (25,97 %), el jitomate (22,51 %) y la papa y otros tubérculos (20,86 %).

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una disminución del 3,69 %, su menor nivel en cinco años, tras el 4,21 % del 2024, el 4,66 % de 2023 y el 7,82 % en 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año.