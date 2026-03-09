La ONU registró 1.534 víctimas de violencia sexual en RDC en 2025, sobre todo en el este

Según un comunicado difundido a última hora del domingo, la Oficina Conjunta de la ONU para los Derechos Humanos en la RDC (BCNUDH, por sus siglas en francés) documentó 887 casos de violencia sexual con una mayoría de mujeres (854) y niñas (672) entre las víctimas.

"Más allá de las alarmantes cifras recogidas en 2025, la Oficina Conjunta de la ONU para los Derechos Humanos advierte del uso sistemático de la violación como arma de guerra y del surgimiento de una generación de niños víctimas de estigmatización", señaló la institución.

Los grupos armados -precisó- son responsables de un 75 % de las víctimas, con el poderosos Movimiento 23 de Marzo (M23) a la cabeza -439 víctimas-, seguido de las milicias Wazalendo, aliadas del Ejército congoleño, la Cooperativa para el Desarrollo del Congo (Codeco), milicias Maï-maï, las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR) y las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF).

Además, actores estatales, como las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) o la Policía Nacional Congoleña (PNC), entre otros, estuvieron implicados en un 19 % de los casos documentados.

El este congoleño se mantiene como la zona donde la población sufre más violencia sexual, ya que cerca de un 80 % de las víctimas registradas se concentran en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La BCNUDH subrayó que algunas víctimas sufren "esclavitud sexual", al ser capturadas de manera prolongada y sometidas a violaciones repetidas y a embarazos forzados, mientras los menores nacidos de estos abusos se enfrentan a un "rechazo familiar, falta de estado civil y al riesgo permanente de ser reclutados por grupos armados".

Aunque el 70 % de las víctimas tienen acceso a "atención médica de urgencia", señaló el organismo, menos del 2 % reciben "una atención integral (jurídica, psicológica y social)".

Las cifras de la BCNUDH son, sin embargo, muy conservadoras en comparación con el número reportado el pasado diciembre por el Fondo de Población de la ONU (UNFPA, en inglés).

Entre enero y septiembre de 2025, el UNFPA registró más de 81.000 violaciones sexuales ocurridas en el este congoleño, cometidas por hombres armados de todas las partes del conflicto, lo que supone un aumento del 31,5 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto sostenido entre grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (MONUSCO).