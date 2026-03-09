La serie 'Margo's Got Money Troubles', con Fanning y Pfeifer, llega el 15 de abril

Basada en la novela homónima de Rufi Thorpe de 2024, la serie ha sido creada por David E. Kelly, responsable de títulos como 'Ally McBeal' o 'Big Little Lies', precisó este lunes un comunicado de la plataforma.
Junto a Fanning y Pfeiffer, que ejercen como productoras, el elenco cuenta con Nicole Kidman, Greg Kinnear, Nick Offerman, Marcia Gay Harden y Michael Angarano.
Fanning interpreta a Margo, una brillante estudiante y aspirante a escritora, hija de una excamarera (Pfeiffer) y de un exluchador profesional (Offerman), que se ve obligada a buscar cualquier trabajo para criar a su bebé.
En el tráiller lanzado hoy se ve la transformación de Fanning de una estudiante modélica a protagonista de vídeos sexis en la plataforma Only Fans.
Una historia que repite la de su madre, una irreconocible Pfeiffer, casi oculta bajo un exagerado maquillaje.
Mezcla de drama y comedia, la serie contará con ocho episodios, de los que llegarán los tres primeros el 15 de abril para lugo estrenarse uno cada miércoles hasta el 20 de mayo.