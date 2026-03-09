Las bolsas del Sudeste Asiático se desploman en la apertura ante el alza del petróleo

El indicador vietnamita VN caía un 5,99 % o 105,98 puntos, hasta los 1.661,54 poco después de la apertura de la sesión de este lunes, mientras que el parqué indonesio, el JCI bajaba un 3,20 % o 242,45 puntos hasta los 7.343,24 enteros.

En Manila, el referencial PSEi se desplomaba un 5,70 % o 360,30 puntos hasta los 5.960,11.

El SET tailandés también comenzó la semana con pérdidas, en su caso del 4,64 % o 65,43 puntos, hasta los 1.341,31.

Igualmente en Kuala Lumpur el KLCI retrocedía un 2,59 % o 44,57 puntos, escalando hasta los 1.673,49.

El STI de Singapur se dejaba un similar 2,55 % o 124, 45 puntos hasta los 4.723,80.

Las principales bolsas del Sudeste Asiático comenzaron la jornada en negativo en el contexto de la guerra con Irán y la subida del precio del crudo, una realidad que el presidente de EE.UU., Donald Trump, reconoció horas antes que "es un pequeño precio" que hay que pagar.

La tensión en torno al estrecho de Ormuz, por el que transita cerca del 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) del mundo, se ha intensificado en medio de la escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos.

Mandos iraníes han amenazado con impedir el paso de buques por la vía estratégica, mientras Washington ha advertido de que garantizará la libertad de navegación. Trump, ha señalado que, de ser necesario, la Marina estadounidense podría escoltar a petroleros que crucen el estrecho para asegurar el suministro energético global.

Asia es la región más expuesta a cualquier interrupción. Según datos de la analista Kepler y de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), entre el 84 % y el 90 % del crudo que sale por Ormuz tiene como destino el continente, al que también llega cerca del 83 % del GNL que transita por esta ruta clave para el comercio energético mundial.