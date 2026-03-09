Líbano extiende el mandato del Parlamento actual y evita celebrar legislativas en mayo

La medida recibió luz verde con el apoyo de 76 de los diputados presentes en la sesión, mientras que otros 41 se opusieron a la extensión y cuatro más votaron en blanco, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

La prórroga del mandato ha sido un tema candente en el Líbano desde hace meses e, incluso bajo la actual campaña aérea de Israel, algunos políticos se oponían vehemente a posponer los comicios previstos para dentro de dos meses.

Las parlamentarias son las elecciones más importantes del sistema libanés, ya que es la Cámara la que vota al presidente del país y este el que propone a su vez a un primer ministro para que forme gobierno, en base a consultas no vinculantes con los diferentes bloques políticos.

Tras la formación de un nuevo Parlamento, debe crearse también otro Gobierno.

El actual Ejecutivo de Nawaf Salam llegó al poder hace poco más de un año, después de que se superaran una serie de bloqueos políticos concatenados tras la guerra de 2024 con Israel y de que el Legislativo lograra consenso para votar a un nuevo jefe de Estado.

La decisión de este lunes se produce en medio de una nueva campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano, que dejan ya más de 400 muertos, 1.100 heridos y decenas de miles de desplazados.