Líder tayiko se suma a felicitaciones a Mojtaba Jameneí y destaca rol de Irán en la región

“Valoramos enormemente el papel constructivo de la República Islámica de Irán en el fortalecimiento de la paz y la estabilidad en la región y en el mundo”, escribió Rajmón.

El mandatario tayiko también expresó su disposición a "seguir fortaleciendo y ampliando la cooperación mutuamente beneficiosa entre Tayikistán e Irán en beneficio de ambos pueblos hermanos, basada en los principios de confianza y respeto mutuo".

Rajmón le deseó salud y éxitos al nuevo líder supremo de Irán, así como paz, estabilidad y prosperidad duradera al pueblo iraní.

A lo largo de la jornada de hoy Jomeneí recibió también felicitaciones de los líderes de Rusia, Bielorrusia, Armenia y Azerbaiyán.