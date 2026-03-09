Londres dice que el dron que atacó la base en Chipre se lanzó "desde Irak o Líbano"

En una comparecencia en la Cámara de los Comunes (baja) del Parlamento británico, Healey dio una actualización sobre las operaciones "defensivas" que el Reino Unido lleva a cabo en Oriente Medio desde el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y su escalada en la región.

"Un pequeño dron alcanzó nuestra base (militar de Akrotiri) en Chipre, que venía de Irak o Líbano", dijo Healey, en referencia al ataque sucedido en la madrugada del pasado 2 de marzo, que no causó víctimas.

En un principio el Gobierno británico acusó veladamente a Irán del ataque, aunque después confirmó que el ataque no procedió de la república islámica. Esta tarde, Healey se refirió al artefacto como un dron "proxy iraní".

Desde que estalló el conflicto el pasado 28 de febrero, el Reino Unido ha rechazado participar activamente, junto con Estados Unidos e Israel, en la guerra contra Irán, pero sí ha permitido a Washington el uso de sus bases militares para activar estos ataques y ha aumentado sus efectivos en la zona amparándose en acciones "defensivas".

En este sentido, Healey afirmó que la posición del Gobierno británico ante la escalada en Oriente Medio se sustenta en tres principios: la defensa, la respuesta coordinada con otros socios y la legalidad.

El ministro acusó a Teherán de llevar a cabo ataques "peligrosos e indiscriminados" contra objetivos de defensa y civiles de más de una decena de países vecinos desde el sábado y agregó: "Queremos que Irán pare sus ataques, abandone sus ambiciones nucleares y reinicie las negociaciones. Como ministro de Defensa, mi prioridad número uno es proteger a los británicos, tanto militares como civiles".

También expresó su "profunda preocupación" ante el creciente conflicto en el Líbano, y si bien se refirió al grupo chií Hizbulá como una "organización terrorista unida al régimen iraní", también dijo que no quería que Israel expandiese sus operaciones en el país y urgió a una "desescalada".

Healey aseveró que sus aviones están destruyendo drones sobre Jordania, Catar, Baréin o Emiratos Árabes Unidos, evitan más ataques en las bases compartidas con Estados Unidos en Irak y dada la respuesta de Teherán se han "adaptado las acciones a las circunstancias cambiantes".

Por ello, admitió haber accedido a una nueva petición de Washington para usar las bases de Fairford, en Inglaterra y de Diego García, en el archipiélago de Chagos, en el océano Índico, en sus operaciones contra Irán.

También confirmó que el destructor de Tipo 45 HMS Dragon, anunciado la semana pasada, zarpará en dirección a Chipre en un par de días y se unirá a los efectivos aéreos para proveer "protección adicional" en el este del mar Mediterráneo.