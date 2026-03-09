Los Óscar protagonizan la oferta cultural de la semana del 9 al 15 de marzo

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebra este domingo por la noche la 98 edición de los premios Óscar en el Dolby Theatre, en una ceremonia rodeada de expectación en la que 'Sinners' y 'One Battle After Another' parten como favoritas.

Presentada por Conan O'Brien por segundo año consecutivo, la gala se transmitirá en directo por ABC. 'Sinners' parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de 'Una batalla tras otra', con 13. La gala contará además con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la española 'Sirat' o la brasileña 'O agente secreto'.

Nicole Kidman se mete en la piel de la patóloga forense Kay Scarpetta en 'Scarpetta', la nueva serie de Prime Video que llega este miércoles a la plataforma. El personaje es el protagonista de la saga literaria homónima de Patricia Cornwell, de la que se han vendido más de 120 millones de libros desde la publicación del primero, en 1990.

Además de Kidman, que busca desenmascarar a un asesino en serie, el reparto incluye a Jamie Lee Curtis, que interpreta a su hermana Dorothy Farinelli; Bobby Cannavale, como el detective Pete Marino; Simon Baker, como el perfilador del FBI Benton Wesley, y Ariana DeBose, como la sobrina de Kay.

El festival South by Southwest (SXSW) celebra este año su 40 aniversario convertido en uno de los principales puntos de encuentro del sector, con una programación en la que convergen tecnología, cine, televisión, música, educación, comedia y cultura.

Entre los invitados más destacados de esta edición, que se celebra del 12 al 18 de marzo, se encuentran Jane Fonda, Serena Williams, Demi Moore, Bob Odenkirk, Alanis Morissette o Andy Cohen.

La Serpentine Gallery de Londres abre las puertas de 'Un año en Normandía', una exposición que muestra por primera vez en la capital británica las pinturas que David Hockney realizó entre 2020 y 2021 en la región francesa.

La muestra, del 12 de marzo al 23 de agosto, incluye el célebre friso de noventa metros de largo inspirado en el Tapiz de Bayeux, en el que el artista retrata el paso de las estaciones en su antiguo estudio de Normandía y que dialoga con el entorno natural de los jardines de Kensington.