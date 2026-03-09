Lula recibe a Ramaphosa en una visita oficial para discutir la ampliación del comercio

Ramaphosa fue recibido con honores de Estado en el Palacio de Planalto, una deferencia que incluyó una revista a un batallón de soldados de Dragones de la Independencia, regimiento histórico de la Presidencia brasileña.

El líder progresista lo saludó con un afectuoso abrazo en lo alto de una rampa que conduce al palacio y, después de escuchar los himnos de ambos países, se dirigieron al despacho del mandatario brasileño para una reunión privada.

Pese a que ambos líderes han tenido numerosas reuniones bilaterales en las cumbres de los Brics, el foro fundado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, y del Ibacs (Brasil, Sudáfrica y la India), esta es la primera visita oficial de Ramaphosa a Brasil desde que Lula asumió su tercer mandato, en enero de 2023.

En el mismo periodo, Lula visitó Sudáfrica en dos ocasiones: en la cumbre de los Brics en 2023 y en la cumbre del G20 del año pasado.

Tras una reunión privada, los mandatarios la abrirán para un encuentro más amplio con varios ministros, al final del cual firmarán diferentes acuerdos y ofrecerán una declaración a la prensa.

Posteriormente, participarán en un almuerzo ofrecido en homenaje al sudafricano en la sede de la Cancillería brasileña y en un foro empresarial.

Por tratarse de una visita de Estado, Ramaphosa también efectuará este lunes visitas al Congreso y a la Corte Suprema de Brasil.

El comercio entre ambos países, principal motivo de la visita, sumó cerca de 2.300 millones de dólares (1.989 millones de euros) el año pasado, con superávit para Brasil, que exporta principalmente carnes, azúcar y vehículos, mientras que importa plata, platina y otros minerales.