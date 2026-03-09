Macron: "Israel debe cesar sus ataques contra el Líbano lo antes posible"

En un discurso en Chipre, el "puesto avanzado oriental de la Unión Europea en la región", Macron señaló que Hizbolá "ha asumido la responsabilidad y ha cometido el grave error de atacar a Israel y Chipre" tras los bombardeos de Tel Aviv y Washington contra Teherán.

Y añadió: "Israel, hoy, mediante sus operaciones terrestres y ataques, ha respondido claramente al ataque de Hizbolá".

"Esta situación era obviamente muy preocupante y, en última instancia, nuestro objetivo es simple: Hizbolá debe cesar todos los ataques desde suelo libanés, ya que pone en peligro a todos los libaneses. Israel debe cesar entonces lo antes posible", declaró.

El jefe del Estado francés lanzó esta petición poco después de mantener este lunes una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la situación en Oriente Medio y el Líbano, anunció el Palacio del Elíseo, y que fue "acalorada", según medios franceses.

Durante esa llamada, mantenida durante el vuelo del jefe del Estado francés a Chipre, Netanyahu expresó su determinación de usar la fuerza para desarmar a Hizbulá, según los medios franceses que acompañan a Macron en su viaje para expresar en persona al país, que preside este semestre la Unión Europea (UE), su apoyo, también militar, tras los ataques con drones de fabricación iraní lanzados desde el Líbano.

Francia solicitó este lunes una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debido al "brutal deterioro" de la situación en el Líbano, había informado previamente el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, en sus redes sociales.

La intensa ofensiva israelí en el Líbano se desató tras ataques de Hizbulá al norte de Israel en respuesta por la muerte del anterior líder supremo iraní, Alí Jameneí, al inicio de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán.