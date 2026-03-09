Marco Rubio dice que Irán es el "peor infractor del mundo" en materia de toma de rehenes

"Cuando se trata de la toma de rehenes, no ha habido peor infractor en el mundo que el régimen clerical en Teherán. El mensaje será muy claro: Estados Unidos no tolerará la diplomacia basada en rehenes", declaró en un acto celebrado en el Departamento de Estado para conmemorar a los detenidos injustamente.

Rubio rindió homenaje a Robert Levinson, el exagente del FBI que desapareció en Irán en marzo de 2007, considerado uno de los rehenes más antiguos de la historia de EE.UU..

El jefe de la diplomacia estadounidense también lamentó la muerte de los siete estadounidenses fallecidos desde el comienzo de los ataques a Irán el 28 de febrero.

"No nos detendremos hasta que cada estadounidense detenido injustamente sea traído de regreso a casa", subrayó.

El secretario aprovechó para elogiar la ofensiva militar conjunta con Israel e incidió en que Irán cada vez tiene menos misiles desde el comienzo de la guerra.

"Sus fábricas trabajan menos, su Armada está siendo destruida y el mundo será un lugar más seguro y mejor cuando se cumpla esta misión", afirmó.

Un día antes del comienzo de la ofensiva en la que falleció el ayatolá Alí Jameneí, el Gobierno de EE.UU. incluyó a Irán en una nueva lista de países que cometen detenciones arbitrarias, con el objetivo de penalizar a Teherán por el arresto de ciudadanos estadounidenses.

Irán es el primer país designado como un "Estado patrocinador de detenciones injustas", una categoría que creó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una orden ejecutiva firmada en septiembre del año pasado.