Más de 25.000 soldados de 14 países de la OTAN inician maniobras en el norte de Noruega

Los ejercicios, bautizados Cold Reponse (Respuesta fría) y que durarán hasta el próximo día 19, se desarrollarán por tierra, mar y aire en las regiones noruegas de Troms y Nordland, así como en el norte de Finlandia.

Las maniobras simulan una guerra contra un enemigo ficticio y tienen como objetivo reforzar la capacidad defensiva de la OTAN y de Noruega en el flanco norte y contribuir a una disuasión creíble, según ha explicado el Ministerio de Defensa noruego en un comunicado.

Aparte de Noruega, la lista de países participantes incluye a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, Italia, Canadá, España, Turquía, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Bélgica.

Aunque las maniobras se vienen realizando bajo ese nombre cada dos años desde 2006, han sido encuadradas ahora en "Centinela del Ártico", la iniciativa lanzada el mes pasado por la OTAN en respuesta a la petición de Estados Unidos de reforzar la seguridad en el Ártico frente a China y a Rusia.

El lanzamiento de esa iniciativa se produjo como un intento de calmar al presidente estadounidense, Donald Trump, que en los meses previos había reiterado su interés por hacerse con el territorio autónomo danés de Groenlandia apelando a motivos de seguridad nacional.

El acuerdo a finales de enero entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para aumentar la seguridad en la región y el inicio de las reuniones del grupo de trabajo de alto nivel consensuado entre EE.UU., Dinamarca y Groenlandia han rebajado no obstante la tensión.

Tanto Dinamarca como Groenlandia se han mostrado abiertas a profundizar la cooperación militar con Washington, pero respetando las líneas rojas de la soberanía, la integridad territorial del Reino danés y el derecho de autodeterminación de los groenlandeses.

El Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento noruego visitará hoy y mañana martes la zona en la que se realizan las maniobras.

También está previsto que este viernes el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el canciller alemán, Friedrich Merz, de visita oficial en ese país nórdico, presencien en vivo los ejercicios militares.