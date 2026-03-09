Más de 36.000 estadounidenses regresaron a su país desde Oriente Medio tras ataques a Irán

asegura un comunicado firmado por el vicesecretario de Estado para Asuntos Globales, Dylan Johnson.

"Mientras la disponibilidad de vuelos comerciales en la región continúa mejorando, las operaciones de vuelos chárter y transporte terrestre del Departamento de Estado siguen funcionando", se indica en un comunicado firmado por el vicesecretario de Estado para Asuntos Globales, Dylan Johnson, que añade que la entidad ha completado hasta la fecha más de 24 viajes aéreos fletados.

Johnson detalló que las opciones de retorno ofrecidas por el Gobierno de EE.UU. "superan considerablemente" la demanda de los ciudadanos que se encuentran en Oriente Medio, ya que, aseguró, muchos han optado por permanecer en el país o por reservar vuelos comerciales.

La comunicación llega después de las críticas vertidas por la gestión de las evacuaciones por parte de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, con reprobaciones que han llegado también desde las propias filas republicanas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, avisó la semana pasada de que la evacuación de estadounidenses "llevará algo de tiempo" debido a los cierres de espacios aéreos anunciados por países de la región.

En este sentido, reiteró la solicitud para que los ciudadanos estadounidenses en Baréin, Israel, Kuwait, Omán, Catar y Arabia Saudí, entre otros, completen un formulario para recibir información sobre las alternativas disponibles.