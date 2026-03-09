México reporta la evacuación de 887 nacionales ante escalada de conflicto en Medio Oriente

La cancillería mexicana señaló que algunos países han comenzado a reabrir gradualmente sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación de más vuelos comerciales, aunque algunos aeropuertos operan de manera intermitente.

Además, indicó que la Embajada de México en Irán operará temporalmente desde Azerbaiyán, con apoyo de la representación en Bakú.

"El resto de nuestras embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana, para ofrecer la asistencia requerida sobre todo a quienes desean salir", apuntó la cancillería en un mensaje en X.

Finalmente, apuntó que hasta ahora, no se han reportado mexicanos lesionados y reiteró la recomendación de "no viajar a la región".