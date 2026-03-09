Miranda lanza su "cómic criollo" con superhéroe boricua y que debutará en Puerto Rico

Se trata de la primera novela de un robot de Somos Arte Studios, la productora de Miranda (1970), radicado en Nueva York, y que fusiona elementos de la cultura puertorriqueña, inspirada en la serie de la superheroína La Borinqueña, con referencias del manga japonés.

La historia expone varios conflictos en Puerto Rico, mientras el robot enfrenta a un 'Kaiju', un monstruo colosal surgido de la Fosa de Puerto Rico, que amenaza con detener un barco cargado de productos esenciales para la isla.

"Yo vivía en 1984 en Puerto Rico cuando por primera vez vi en la televisión a un Mazinger Z", comenta a EFE al referirse al icónico robot gigante japonés, famoso por ser el primero en ser tripulado internamente por un piloto.

Y es que Miranda se inspiró en los mangas japoneses para crear esta obra, cuyo diseño toma elementos de las máscaras folclóricas de vejigante de papel maché y de las mechas gigantes japonesas.

El personaje de Mazinger Zse mantuvo presente en su memoria hasta que finalmente creó a V★G1GANTE, mezclando elementos japoneses y puertorriqueños, lo que describe como "un sancocho", en referencia a la mezcla de ingredientes de esta tradicional comida.

Así, su robot es pilotado por Bismar Besosa Cruz, estudiante de informática de la Universidad de Puerto Rico, que enfrenta dificultades económicas tras la privatización de su dormitorio universitario. En su primera aventura, combina la vida universitaria con la amenaza del 'Kaiju'.

El tema de la privatización universitaria y la corrupción económica que afecta a los estudiantes es central en la obra, agrega Miranda, que destaca "el interés creciente de los jóvenes en Puerto Rico por la cultura japonesa y coreana".

También se inspiró en el municipio de Carolina, conocido como "tierra de gigantes", cuyos colores de la bandera -rojo, azul y amarillo- identifican al robot boricua.

Todos los personajes de la novela pertenecen al universo de La Borinqueña y son latinos. Aunque incluye un robot, la obra mantiene la conexión con la herencia puertorriqueña.

La primera edición de La Borinqueña celebra este año su décimo aniversario y el Smithsonian reconocerá su debut con su inclusión en la colección permanente de la publicación “Nuestra Nación: 250 Años de Patriotismo, Aspiración y Resiliencia de la Colección Nacional”.

Parte de las ventas de V★G1GANTE se destinará a los Premios Becas La Borinqueña, que ya han otorgado más de 250.000 dólares a organizaciones sin ánimo de lucro en Puerto Rico, convirtiendo a La Borinqueña en la única serie de superhéroes publicada de forma independiente dedicada a obras benéficas.

El cómic representa un cruce entre culturas, con la intención de atraer tanto a los amantes de la cultura japonesa como a los seguidores de historias locales y latinoamericanas. M Miranda subraya que V★G1GANTE es su "versión de manga criolla", uniendo tradiciones puertorriqueñas con la narrativa de superhéroes y mechas gigantes japonesas.