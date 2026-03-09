Modi felicita al exrapero Balen Shah por su "rotundo éxito" en las elecciones de Nepal

"Mantuve cálidas conversaciones telefónicas con Rabi Lamichhane, el presidente del Partido Rastriya Swatantra (RSP), y Balendra Shah, alto dirigente del RSP", detalló Modi en su cuenta oficial de la red social X.

El mandatario indio felicitó a ambos líderes "por el rotundo éxito del RSP en las elecciones de Nepal" y añadió, además, su voluntad de trabajar con ellos por "la prosperidad, el progreso y el bienestar mutuos de nuestros dos países".

Con este acercamiento al Partido Rastriya Swatantra (RSP), Nueva Delhi se posiciona como uno de los primeros de la región en tender la mano a la nueva administración.

El partido Rastriya Swatantra (RSP), liderado por el exrapero Balendra 'Balen' Shah, ha ganado las elecciones generales de Nepal al asegurarse la mayoría suficiente para formar Gobierno con 125 de los 165 escaños de elección directa.

Aunque todavía falta concluir el escrutinio de todos los votos, a este resultado se suma que el RSP acapara más del 50 % de las papeletas en el bloque de representación proporcional de 110 escaños, lo que le garantiza superar holgadamente la barrera de los 138 asientos necesarios para la mayoría absoluta en un Parlamento de 275 miembros.

Con el Gobierno ya asegurado, las proyecciones apuntan a que el partido de Balen Shah podría alcanzar los 190 escaños una vez concluya el recuento en los próximos días, lo que le otorgaría una mayoría de dos tercios, inédita en Nepal desde las elecciones generales de 1959.

Desde la abolición de la monarquía en 2008, Nepal ha estado sumido en una inestabilidad política marcada por un incesante baile de alianzas entre los mismos líderes tradicionales, que se han intercambiado el poder sin lograr agotar una sola legislatura completa.

La 'generación Z' y los votantes urbanos utilizaron las plataformas digitales para sortear a los medios tradicionales y organizar una movilización masiva, convirtiendo el mensaje anticorrupción del exrapero en un fenómeno viral que el año pasado expulsó del poder a los partidos clásicos, dejando a la nación del Himalaya bajo un gobierno interino.

Consciente de este giro político sin precedentes en su país vecino, Nueva Delhi ha buscado estrechar lazos rápidamente con la nueva administración.

"Confío en que, con nuestros esfuerzos conjuntos, las relaciones entre la India y Nepal alcanzarán nuevas alturas en los próximos años", concluyó Modi en su comunicado.