Muere profesor de secundaria en EEUU después de que broma de sus estudiantes saliera mal

Jason Hughes, de 40 años, salió de su vivienda con la intención de sorprender a cinco estudiantes que estaban lanzando papel sobre los árboles de su vivienda, una broma que, según contó su esposa -profesora en el mismo instituto- al diario The New York Times, el hombre esperaba para poder sorprender a sus alumnos.

Cuando los estudiantes escucharon a Hughes, se subieron a dos vehículos para huir del lugar, pero uno de ellos atropelló accidentalmente al profesor, después de que este se resbalara y cayera sobre la vía.

Aunque se bajaron del vehículo para socorrerlo, el profesor acabó siendo declarado muerto de camino al hospital de la localidad de Gainesville, donde tuvo lugar el suceso.

El conductor, de 18 años, fue acusado de homicidio vehicular por la Policía, aunque la mujer de Hughes aseguró que quiere que retiren los cargos.

"Esta es una tragedia terrible, y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes", dijo al citado medio.

Los otros cuatro estudiantes fueron detenidos y acusados de allanamiento ilegal y tirar basura en propiedad privada, aunque posteriormente quedaron en libertad bajo fianza.

Los miembros de la comunidad han instalado un monumento frente a la escuela donde Hughes impartió clases.