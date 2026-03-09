Mulino viajará a Chile para asistir a la toma de posesión de José Antonio Kast

El presidente Mulino, que viaja acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, "sostendrá a su llegada una reunión bilateral con el mandatario electo, en el Palacio Cousiño", previo a la ceremonia de investidura del miércoles, detalla la información oficial.

"Chile es el principal usuario latinoamericano del Canal de Panamá y se encuentra entre los cinco mayores usuarios de esta vía interoceánica a nivel mundial", resalta la misiva.

Ya el pasado enero durante una visita a Panamá, Mulino y Kast destacaron el papel estratégico del Canal interoceánico, del que Chile es el cuarto usuario y aspira a convertirse en el tercero, tras un nuevo impulso de las relaciones con el establecimiento de una comisión binacional con mesas de trabajo permanentes.

Además de Mulino o de la líder opositora venezolana María Corina Machado, confirmaron su asistencia al acto del 11 de marzo autoridades latinoamericanas como los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y de Ecuador, Daniel Noboa.

También participarán el Rey Felipe VI de España y funcionarios de diversos Gobiernos, aunque no asistirán figuras clave de la derecha internacional como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; la primera ministra de Italia, Georgia Meloni; o el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Kast llega a la presidencia tras ganar la segunda vuelta de las elecciones celebradas el pasado 14 de diciembre como candidato del Partido Republicano de Chile. El dirigente sucederá en el cargo a Gabriel Boric.

El ultraderechista, que se impuso en las 16 regiones de Chile, logró la segunda victoria más amplia en una segunda vuelta desde el retorno a la democracia, la mayor desde la obtenida por la expresidenta Michelle Bachelet en 2013. EFE.