"Nueva era" de Mojtaba Jameneí, alza del petróleo: segunda semana de la guerra en Irán

El Ejército de Israel anunció nuevas oleadas de ataques contra la región central de Irán e infraestructura del grupo chií Hizbulá en Beirut, y Baréin informó de 32 heridos por un dron iraní, en medio de ataques a países del Golfo Pérsico.

Esto es lo último del conflicto en Oriente Medio.

- El presidente iraní, Masud Pezeshkian, felicitó este lunes al nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, Mojtaba Jameneí, y afirmó que su designación marca "una nueva era de honor y autoridad" para el país.

- La Asamblea de Expertos, integrada por 88 miembros, eligió al ayatolá como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, fallecido durante la guerra con Estados Unidos e Israel.

- La Guardia Revolucionaria expresó este lunes su obediencia a Mojtaba Jameneí, así como otras autoridades políticas, parlamentarias y militares, en desafío a EE. UU., cuyo presidente, Donald Trump, afirmó el domingo que el nuevo líder supremo "no durará mucho" en el cargo si no cuenta con el visto bueno de su Administración.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

- El Ejército de Israel dijo este lunes que ha lanzado una nueva oleada de ataques contra infraestructura controlada por el grupo chií Hizbulá en Beirut y contra el régimen iraní en la región central del país persa.

- Las fuerzas israelíes anunciaron la ofensiva horas después de una ronda de ataques en la que el Ejército aseguró haber bombardeado el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán, desde el que se operan los misiles balísticos y las flotas de drones.

- El ministerio de Salud de Baréin informó este lunes de 32 heridos, cuatro de ellos de gravedad, tras el ataque de un dron iraní en Sitra, recoge la agencia estatal de noticias BNA. Todos los heridos, entre ellos un bebé de dos meses y dos niños de 7 y 8 años, son ciudadanos bareiníes, según el medio.

- El Ministerio del Interior de Baréin informó el domingo de ataques iraníes que tenían como objetivo una instalación cerca de Mina Salman, puerto que alberga una base militar estadounidense cerca de Sitra.

- Desde que EE. UU. e Israel lanzaron una ofensiva conjunta contra Irán el pasado 28 de febrero, Irán ha respondido con ataques con drones y misiles a varios países del Golfo con presencia estadounidense.

- Zhai Jun, enviado especial chino para asuntos de Oriente Medio, condenó desde Arabia Saudí, afectado por la contraofensiva iraní, "cualquier ataque contra civiles inocentes y objetivos no militares", según informó este lunes la Cancillería china.

- Se trata de la primera información publicada de China sobre la gira de su enviado especial, después de que fuese anunciada sin más detalles la semana pasada. China, la principal potencia aliada de Irán, medió en el restablecimiento de los lazos diplomáticos entre Teherán y Riad en 2023.

- El Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) informó este domingo (hora de EE. UU.) del fallecimiento de un soldado en Kuwait, con lo que suman ocho militares estadounidenses fallecidos desde que comenzó la guerra.

- Mientras, al menos 1.332 personas han muerto en Irán, según el embajador iraní ante la ONU, y 394 en Líbano, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública. En territorio israelí se ha informado de diez fallecidos por impactos de misiles iraníes hasta la fecha.

- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superó este domingo (en EE. UU.) los 100 dólares por barril, por primera vez desde 2022, mientras el presidente Donald Trump reconoció que "es un pequeño precio" que hay que pagar.

- El Brent, referente global del crudo, rebasó los 105 dólares, lo que analistas consideran una señal de preocupación por el creciente conflicto en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del crudo global y que está bajo amenaza por parte de Irán.

- Los principales mercados asiáticos amanecieron este lunes en rojo, en el continente más afectado por la crisis energética derivada de Ormuz. El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se hundía casi un 7 % en el descanso de la media sesión, lo mismo que el Kospi surcoreano.

- Las principales bolsas de China y Hong Kong también bajaban cerca del 3 %, en línea con los parqués del Sudeste Asiático, muy dependiente de los envíos de crudo desde Oriente Medio. Asimismo, los principales índices bursátiles de la India cayeron más del 2 %.