OMS: Ataques contra instalaciones petroleras iraníes pueden contaminar alimentos y agua

"Esto supone un grave peligro para la salud, especialmente para los niños, las personas mayores y las personas con enfermedades previas", señaló el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una publicación en la red social X, en la que también mencionó "las lluvias cargadas de petróleo en algunas partes del país".

Un caso concreto ha sido el de Teherán, que el domingo amaneció envuelta en una nube tóxica, una mezcla de lluvia y humo como consecuencia de los ataques israelíes contra infraestructuras petroleras en la ciudad y zonas cercanas, que además causaron cuatro muertos.

Las breves lluvias que se produjeron después dejaron charcos negros en las superficies exteriores, con restos de combustible, por lo cual las autoridades ambientales pidieron a los habitantes no salir a las calles y permanecer en sus casas para resguardarse de la toxicidad.

Tedros también denunció en una declaración la muerte de nueve trabajadores sanitarios en el Líbano desde el 28 de febrero, además de 16 heridos en este sector.

Además, 43 centros de atención primaria y 5 hospitales han cerrado debido a las órdenes de evacuación, declaró.

La OMS aseguró que se mantiene atenta a la situación en Irán, el Líbano, Irak y otros países afectados, a los que está prestando apoyo para mantener sus sistemas de salud funcionando y reducir los riesgos para la salud.

"Insto a todas las partes a que reduzcan la tensión y eviten nuevos riesgos para la salud de la población, repercusiones en las instalaciones y los trabajadores sanitarios", señaló el máximo responsable de la OMS.