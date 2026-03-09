Opositor venezolano Guanipa anuncia que Tribunal cierra causa en su contra por terrorismo

A través de un mensaje en X, el exdiputado indicó que el pasado sábado un alguacil del sistema de justicia se acercó a su casa para entregarle una notificación del tribunal de primera instancia con competencia en terrorismo.

"En ella se me informa que se declara con lugar la petición incoada por el Ministerio Público y se decreta el sobreseimiento de mi causa por extinción de la acción penal", añadió.

Guanipa recordó que había sido acusado de los delitos de terrorismo, asociación y obstrucción de la justicia, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria tras ser detenido en mayo de 2025 por supuestamente estar vinculado a un plan para boicotear las elecciones regionales y legislativas de ese mes.

"Como la semana pasada pude nombrar exitosamente a Joel García como mi abogado defensor, accedimos al expediente y todo evidencia una vulgar persecución política. Ni siquiera se ocuparon de inventar hechos. No se describe qué hice, cuándo, cómo, dónde ni con quién", señaló.

El pasado miércoles, Guanipa aseguró que el juicio en su contra se mantenía, pese a que en febrero recibió la medida de libertad plena, horas después de haberse aprobado la Ley de Amnistía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El exdiputado indicó entonces, en una rueda de prensa, que recibió el 19 de febrero una notificación escrita con su libertad plena, tras recibir la visita de un comisario que le indicó que la medida se daba gracias "a la Ley de Amnistía promulgada por la señora Delcy Rodríguez", en referencia a la presidenta encargada.

Sin embargo, señaló que posteriormente el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que su libertad no era consecuencia de la norma, sino que fue por una "concesión" del Gobierno encargado.

Guanipa estaba en arresto domiciliario desde el pasado 10 de febrero, tras haber sido excarcelado durante unas horas y detenido nuevamente después de encabezar una caravana a favor de los presos políticos.

En febrero pasado, el Parlamento venezolano aprobó la Ley de Amnistía que, en teoría, cubre un período establecido entre 1999 y 2026, pero especifica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.