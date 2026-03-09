Pacto Histórico de Petro ganó las elecciones colombianas en España con un tercio de votos

En concreto, obtuvo un 33,84 % en el Senado nacional, seguido de la coalición centrista Ahora Colombia (17,4 %) y Centro Democrático (16,5 %), el partido conservador del expresidente Álvaro Uribe, según los resultados de cerca del 99 % de las mesas electorales.
Para la elección de senadores indígenas, el 17,22 % de los votos correspondió al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), por delante del Movimiento Unidad en Minga por Colombia (12,68 %) y la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas (10,57 %).
En el caso de la elección territorial departamental de la Cámara de Representantes, Pacto Histórico ganó con el 32,68 % de los votos, seguido de Mira + Dignidad y Compromiso (17,68 %), Centro Democrático (17,09 %) y el Movimiento Salvación Nacional (10,09 %).
Para los parlamentarios de comunidades indígenas de esta cámara, venció también el movimiento MAIS, con el 19,7 %, por delante del Partido Indígena Colombiano (PIC), con un 16,17 %, Fuerza Ancestral (11,47 %) y el Movimiento Unidad en Minga por Colombia (9,85 %).
Y para los representantes de afrodescendientes, Consejo Comunitario el Naranjo se llevó el 44,84 % de las tarjetas electorales, seguido del Consejo Comunitario la Gran Vía de los Remedios (15,06 %).
En España, que congregaba el segundo mayor número de electores colombianos habilitados en el extranjero, 255.821 para estas elecciones parlamentarias, finalmente votaron en torno al 53 %, mientras que en EE.UU estaban inscritos 405.325.
En el conjunto de Colombia, el oficialista Pacto Histórico (22,84 % de los votos) y el opositor Centro Democrático (15,70 %) serán las principales fuerzas del Senado para el periodo 2026-2030.
Las elecciones legislativas son el preámbulo de las presidenciales del 31 de mayo, en primera vuelta, para decidir el sucesor de Petro en la Jefatura del Estado.