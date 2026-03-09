Paraguay comienza la vacunación contra el sarampión y la rubeola tras cerrar el brote

En una conferencia de prensa, la ministra de Salud, María Teresa Barán, indicó que se aplicará la vacuna triple viral (SPR), que protege contra el sarampión, las paperas y la rubeola, "independientemente del antecedente de vacunación" de los niños.

La campaña se puso en marcha ante "el riesgo de importación" de estas enfermedades que circulan en varios países de las Américas, agregó la funcionaria.

En diciembre Paraguay declaró cerrado un brote de sarampión que afectó a 49 personas y no dejó víctimas mortales, tras completar 12 semanas sin nuevos casos. Se trató entonces de los primeros casos en el país desde 2015.

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Luis Cousirat, señaló que se administrará una dosis adicional de la SPR a los niños que ya tengan su esquema de vacunación completo, al tiempo que serán inmunizados los más pequeños.

El sarampión es una enfermedad "altamente contagiosa" que puede provocar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, secuelas permanentes e incluso la muerte, señaló el viernes el despacho de Salud en un comunicado.

El pasado 3 de febrero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a los países a reforzar la vigilancia y la vacunación de rutina, al advertir un marcado incremento de casos de sarampión en las Américas en 2025 y que el inicio de este año "constituye una señal de alerta que requiere una acción inmediata y coordinada por parte de los Estados Miembros".

Según la OPS, en 2025 se contabilizaron 14.891 casos confirmados de sarampión en el continente.