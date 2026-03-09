París viste a una mujer de marcada personalidad con su moda

Zimmermann, que ha desvelado sus propuestas esta mañana, es el paradigma de la feminidad y de una elegancia que contribuye a realzar la manera de ser de quien opta por sus modelos.

Favorita de celebridades internacionales, entre otras Oprah Winter, Jessica Chastain y Blanca Suárez, presentes en el desfile, la casa australiana ha vuelto a apostar por la feminidad, con más de medio centenar de conjuntos.

En sus propuestas, la creadora de sus colecciones, Nicky Zimmermann, ha querido incidir en dar una nueva utilidad a los pañuelos, creando con ellos tops, vestidos, largas faldas, y ha exteriorizado prendas interiores en varios conjuntos. Esto ha aportado la nota más sexy.

Las pieles de origen no animal se han mostrado en abrigos, para acompañar de gruesos cinturones; chaquetones y estolas.

Chaquetas amplias, monos, pantalones de diferentes anchos, múltiples volantes, junto a estampados naturales y de rayas, así como asimetrías.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Colores como verdes, marrones, granate, cremas y blanco y negro han estado presentes, sirviendo de base para construir la colección.

En cuanto a materiales, aparte de las pieles de pelo ficticio, cuero vegano, denim y encaje, entre otros.

A primera hora de la tarde, otra mujer, la uruguaya afincada en Nueva York Gabriela Hearst, ha dado a conocer por medio de un desfile e igualmente en el calendario oficial, sus propuestas.

En el gran hall del Petit Palais, entre los Campos Elíseos y los Inválidos, se ha hecho una oda a lo largo, desde abrigos a vestidos, acompañadas de botas de cowboy.

Un guardarropa de buen número de básicos para una mujer principalmente alta y delgada, como la de Zimmermann, y que siente también gran debilidad por las propuestas de piel de pelo.

En Hearst, trajes chaqueta de inspiración masculina para el día y vestidos para la noche, aunque también aptos estos últimos para ser portados a cualquier hora de la jornada.

Encaje, flecos y volantes se dejan ver en algunas de las propuestas, en una colección en la que, en el apartado cromático, han destacado marrones, grises y azules, entre otros colores.

Por otro lado, Longchamp ha presentado hoy igualmente su colección para el otoño-próximo 2026-27. En esta ocasión han colaborado con la artista gala Caroline Hélain, pintora de paisajes, que se plasman en bolsos como el Daylong, en versión viaje, así como en prendas.

La dirección creativa de Longchamp continúa siendo responsabilidad de otra mujer, Sophie Delafontaine, nieta del fundador de la casa.