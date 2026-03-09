Perú construirá la nueva sede de su Superintendencia de Valores con obras por impuestos

La obra, que se levantará en el distrito limeño de Miraflores, fue adjudicada al consorcio Grupo Flesan, que presentó una propuesta de 100,8 millones de soles para la financiación y ejecución del proyecto, detalló la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) en un comunicado.

En Perú, el mecanismo de OxI permite a las empresas adelantar el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública, un monto que se les devuelve, al término de la obra y de la verificación de los estándares de calidad, mediante certificados que pueden ser utilizados para su declaración de tributos.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de 15.776 metros cuadrados, con siete niveles superiores con oficinas, salas de reuniones, biblioteca, comedor y áreas de servicio, así como tres sótanos para estacionamientos y cuartos técnicos.

El edificio contará, además, con un semisótano con recepción, salas de usos múltiples y espacios de atención al público.

Proinversión informó que, como siguiente etapa del proceso, se tiene prevista la suscripción del convenio de inversión el próximo 26 de marzo, con lo que se podrá iniciar la ejecución del proyecto.

La agencia estatal informó la semana pasada que durante los dos primeros meses de este año ha adjudicado proyectos por 1.149 millones de soles (336,9 millones de dólares) mediante el mecanismo de OxI, con lo que ya alcanzó el 37 % de su meta para este año, proyectada en 3.099 millones de soles (908,7 millones de dólares).