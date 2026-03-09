Petro critica la coalición de EEUU contra los cárteles con la derecha latinoamericana

Petro cuestionó este lunes, en su discurso ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, la ausencia de Colombia de la reunión de Miami para coordinar acciones contra el narcotráfico, al considerar que su país es "esencial" en cualquier estrategia internacional de lucha contra las drogas.

"Se hacen reuniones de alianzas excluyendo a Colombia, cuando en el caso de la cocaína Colombia es esencial por su experiencia para erradicarla", afirmó Petro.

"No fuimos a Miami, no critico que se hagan coaliciones políticas. Pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína, no se puede hacer un escudo del sur. Lo van a agujerear", dijo Petro en su intervención ante el plenario.

En la reunión del pasado sábado de Miami participaron los presidentes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guayana, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, así como el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

A la cumbre, en cambio, no fueron invitados los líderes progresistas de las dos mayores economías latinoamericanas, Brasil y México, ni Petro, por parte de Colombia, un histórico aliado de Washington en la lucha contra el narcotráfico.

Estados Unidos eliminó la certificación de Colombia el pasado septiembre como país que coopera en la lucha contra las drogas.

Petro defendió en la ONU que la estrategia contra el narcotráfico debe apoyarse en la cooperación internacional y que la experiencia acumulada por las autoridades colombianas durante décadas de combate contra este fenómeno es un activo muy valioso.

"Hemos incautado 3.300 toneladas de cocaína, algo que nunca antes en la historia ningún país del mundo ha hecho", aseguró, al señalar que gran parte de esas operaciones se realizaron con información de inteligencia colombiana.

Petro sostuvo que el 80 % de la información que ha permitido esas incautaciones proviene de los servicios de inteligencia de Colombia que, además, han construido una red de cooperación con inteligencias policiales de 75 países en Europa, Asia y América, EEUU incluido.

"Tenemos una mayor capacidad de escudo contra la cocaína con la experiencia que hemos acumulado", insistió.

Durante su intervención, el presidente también abordó la evolución del consumo de drogas en el mundo y sostuvo que las políticas prohibicionistas han tenido efectos contraproducentes al favorecer la aparición de redes criminales transnacionales mucho más sofisticadas y con más medios.

Petro insistió además en que la producción de hoja de coca en Colombia está ligada a factores históricos como la desigualdad social y la concentración de la tierra.

Según explicó, el cultivo se concentra en regiones donde campesinos desplazados por la violencia han encontrado en esa planta una de las pocas alternativas económicas.

El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado a finales de febrero, destaca que la producción mundial de cocaína habría superado las 3.700 toneladas en 2023, un 34 % más que en 2022, y es el narcótico cuyo mercado más crece.

Esta expansión de la oferta se explica, en particular, por el caso de Colombia, donde crecieron tanto el área de cultivo ilícito de coca como la capacidad de producción en los laboratorios ilegales, señaló la JIFE, un órgano cuasi judicial del sistema de Naciones Unidas.