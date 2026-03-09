Presidenta Parlamento Europeo llama a apoyar a los iraníes que "luchan por la libertad"

"Se abre una ventana de oportunidad para el cambio", dijo la conservadora maltesa, quien condenó los ataques de Irán en el Golfo y llamó a apoyar al pueblo de Irán porque los iraníes "luchan por la libertad".

Metsola se expresó así en la apertura de la conferencia anual de embajadores de la UE, que reúne en Bruselas hasta el viernes y en el que participarán unos 145 embajadores y jefes de delegación de la UE en el exterior.

"Estamos en un mundo nuevo, en un mundo más peligroso, más incierto", dijo la presidenta de la Eurocámara, quien dijo que el mundo no debe subestimar la capacidad de la Unión Europea, que debe proyectarse como "el actor creíble que es".

Minutos antes, la alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, aseguró en la apertura oficial del cónclave diplomático que el mundo se encuentra en un "punto de inflexión" en lo que se refiere a la diplomacia y el Derecho internacional.

"Estamos en un punto de inflexión", declaró la coordinadora de la diplomacia comunitaria, quien excusó a los embajadores en Oriente Medio y el Golfo, que no han podido dejar sus puestos.

A lo largo del día, también intervendrán en la cita el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.