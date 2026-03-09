Presidente colombiano participa este lunes en Viena en una reunión sobre drogas de la ONU

Según información de Naciones Unidas en la capital austríaca, el mandatario participará en la sesión de esta tarde en torno a las 15.00 hora local (14.00 GMT) y llegará directamente al encuentro desde el aeropuerto internacional de Viena.

Aunque la reunión sobre drogas de la ONU dura toda la semana es en el primer día donde tiene lugar el segmento político de alto nivel.

El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado el pasado 26 de febrero, destaca que la producción mundial de cocaína habría superado las 3.700 toneladas en 2023, un 34 % más que en 2022, y es el narcótico cuyo mercado más crece.

Esta expansión de la oferta se explica, en particular, por el caso de Colombia, donde crecieron tanto el área de cultivo ilícito de coca como la capacidad de producción en los laboratorios ilegales, señaló la JIFE, un órgano cuasi judicial del sistema de Naciones Unidas.

En diciembre la Organización Mundial de la Salud (ONS) decidió mantener la hoja de coca en la Lista I de la Convención contra las drogas -que agrupa a las sustancias más peligrosas y bajo mayor control- al concluir que su fácil conversión en cocaína y el gran aumento de la producción mundial de esa droga suponen un riesgo para la salud pública.

El Comité de Expertos en Farmacodependencia (ECDD) de la OMS evaluó la hoja de coca tras una petición presentada por Bolivia en 2023 y apoyada por Colombia.

La hoja de coca está en la Lista I de la Convención Única de 1961 con las sustancias más peligrosas y bajo un control internacional más estricto, como la heroína y la cocaína, entre otras.

La recomendación final de la OMS supone que la hoja de coca siga en esa Lista I.

Los expertos de la OMS subrayan que la mayor parte de la hoja de coca cultivada en algunos países se destina a cocaína y que la producción global de esa droga aumentó un 34 % en 2023, hasta alcanzar un récord histórico.

El pasado año, la Comisión aprobó en una votación una iniciativa de Colombia para crear un comité de expertos independientes encargado de revisar en profundidad el sistema internacional de control de drogas y formular recomendaciones.

Sus conclusiones serán debatidas en la reunión de 2027.

Colombia logró la aprobación de la iniciativa, inédita hasta ahora, con 30 votos a favor, 18 abstenciones y tres en contra (Estados Unidos, Argentina y Rusia).