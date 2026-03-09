Primer ministro estonio dice que está abierto a hablar sobre el paraguas nuclear francés

"Si es posible ampliar, por ejemplo, el paraguas nuclear francés a Europa", los responsables de defensa "también se animarán a mantener esa comunicación, y si surge la oportunidad, sin duda lo debatiremos", declaró Michal a los periodistas tras una reunión del Consejo de Defensa Nacional de Estonia.

"El paraguas nuclear de la OTAN existe aquí, no ha desaparecido. Existe un debate sobre si las capacidades nucleares francesas podrían ampliarse en Europa, y si surge esa oportunidad y podemos contribuir de alguna manera a ello, sin duda lo haremos", agregó.

Las declaraciones de Michal se producen una semana después de que el presidente francés presentara la idea de una "disuasión avanzada", que implicaría una cooperación más profunda entre Francia y otros siete países europeos, entre ellos Alemania y Polonia.

Se estima que Francia tiene unas 290 ojivas nucleares, la mayoría de las cuales se encuentran en los cuatro submarinos de propulsión nuclear del país.

El ministro de Defensa de Estonia, Hannu Pevkur, dijo el pasado verano que su país estaba dispuesto a acoger en su territorio aviones aliados con capacidad nuclear.

En ese momento, se refirió a los planes del Reino Unido de comprar aviones F-35A con capacidad nuclear que podrían estacionarse en Estonia.

Hasta ahora, en la región del mar Báltico, también se ha mostrado favorable a la ampliación de la disuasión nuclear francesa propuesta por Macron la primera ministra de Letonia, Evika Silina, mientras que en Lituania han expresado mayor confianza en la protección bajo el paraguas nuclear de la OTAN.

En la rueda de prensa de este lunes, el primer ministro estonio también dijo que su país esperaba aumentar la facturación de su industria de defensa nacional de unos 730 millones de euros en 2025 a 2.000 millones de euros en 2030.

Cuando se le preguntó sobre el impacto de los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán en la seguridad energética del país báltico, Michal dijo que Estonia dispone de reservas de combustible para 90 días, pero admitió que los precios al por menor del combustible para motores podrían aumentar.