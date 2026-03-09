Principal petrolera de Baréin declara "fuerza mayor" en sus operaciones por ataques Irán

"Bapco Energies, el grupo integrado que lidera la transformación del sector energético en el Reino de Baréin, ha declarado fuerza mayor en las operaciones del grupo afectadas por la situación actual resultante de los continuos ataques iraníes en la región", dijo la compañía en un comunicado.

Destacó que la decisión fue tomada también tras "el reciente y brutal ataque (con misil iraní) que tuvo como objetivo una de las unidades de Bapco Refining Company" causando un incendio en una de las principales refinerías del país.

La petrolera bareiní "expresó su agradecimiento por la sólida relación que mantiene con todos sus socios" mundiales, y afirmó que les mantendrá informados sobre los últimos acontecimientos".

Por otro lado, aseguró que "todas las necesidades del mercado local están plenamente cubiertas de acuerdo con planes proactivos, lo que garantiza la continuidad del suministro y la satisfacción de la demanda local sin interrupciones".

El pasado jueves un misil iraní impactó en la refinería de BAPCO Energies, una de las más grandes y más antiguas en todo el golfo Pérsico, desatando un incendio que la compañía aseguró haber "contenido completamente".

El comunicado de la petrolera bareiní llega poco días después de que Kuwait, otro país vecino árabe de Irán, anunciara también fuerza mayor en sus operaciones tras haber sido atacado con misiles y drones del país persa.

Declarar fuerza mayor permite a una compañía, como las petroleras que lo han hecho en el Golfo, usar una cláusula contractual para suspender o incumplir sus obligaciones -entregas, pagos, servicios- debido a un evento extraordinario ajeno a su control, como desastres naturales, pandemias o guerras.

La guerra en el Golfo ha generado una fuerte tensión sobre los suministros mundiales de petróleo y gas, y ha provocado una escalada significativa de los precios en los mercados internacionales, donde el barril de brent se ha encarecido cerca de un 30 % en la primera semana de guerra, mientras que el gas en Europa se ha disparado hasta un 50 %.

Además de los ataques contra refinerías y plantas de gas en el interior de Irán, como lo que paralizaron una refinería en el yacimiento South Pars, el país persa lanzó decenas misiles y drones contra los instalaciones petroleras en Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos.