Registradas en España varias mansiones de un fabricante de armas ruso ligado a Putin

Fuentes policiales confirmaron a EFE la intervención, que se desarrolló en algunas de las cinco mansiones inscritas a nombre de familiares de Kolesov para burlar el embargo decretado por la Unión EUropea (UE) tras la invasión de Ucrania, según denunció en junio del año pasado una organización opositora rusa.

El magnate ruso, directivo del sector armamentístico y vinculado al complejo militar-industrial de Rusia, posee en Mallorca -isla española en el mar Mediterráneo- varias villas de lujo.

Esa información fue recabada por Fundación Anticorrupción, un grupo opositor a Putin que detalló que las propiedades están registradas a nombre de familiares directos de Kolesov.

Según la investigación de la Fundación Anticorrupción, el conjunto de las mansiones en Mallorca tendría un valor aproximado de 18 millones de euros.

De esta forma, Kolesov, que es director general de Russian Helicopter (principal proveedor de helicópteros para el ejército ruso), estaría burlando el embargo establecido por la UE.

El investigado figura en la relación de personas susceptibles de sanciones por su participación en la agresión militar rusa contra Ucrania.

Una ampliación del listado de la Comisión Europea en 2024 incluyó a este empresario al considerar que su compañía es “clave en el complejo militar-industrial ruso” y que sus equipos son utilizados por las Fuerzas Armadas rusas.

Al denunciar estos hechos, la Fundación Anticorrupción reclamó a las autoridades españolas que investigaran la titularidad real de esas propiedades en Mallorca y, en su caso, que aplicaran las sanciones establecidas por la UE contra empresarios implicados en la invasión de Ucrania.

La investigación se está realizando en el marco de una instrucción judicial bajo secreto de sumario.