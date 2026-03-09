Rego afirma que el envío de una fragata a Chipre es "una misión de defensa" y no "bélica"

"Creo que hay que diferenciar una misión de defensa y apoyo de salvamento a una cuestión que nada tiene que ver con una acción bélica o de agresión de ningún tipo", dijo Rego a los medios a su llegada a un Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión Europea.

España anunció el pasado jueves el envío a Chipre de la fragata más tecnológicamente avanzada de la Armada española, Cristóbal Colón, que se espera que llegue este martes a sus costas, en compañía de buques de guerra de otros países europeos como Francia y Grecia, después de que las bases británicas en Chipre fueran objeto de un ataque con drones como consecuencia de la guerra de Irán.

La ministra y miembro de la ejecutiva de Izquierda Unida subrayó que España ha sido "nítidamente" el país europeo que más se ha posicionado "en contra de la guerra y a favor del derecho internacional" y celebró que otros países de la UE se hayan "sumado" a este posicionamiento.

"Hemos recibido apoyo de varios países europeos que quizá en una primera reacción no tuvieron la posición que ha tenido España, pero que luego se han sumado a la posición española", dijo Rego, quien confió en que "cada vez más países europeos" se alineen con España.

Para la ministra de la coalición de Sumar, la posición de España, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, resumió en el lema 'No a la guerra', es un pronunciamiento de "sentido común" y en consonancia con los consensos internacionales alcanzados tras la II Guerra Mundial.

"Es una posición que habla de volver a la diplomacia y a las relaciones basadas en el diálogo, que es lo absolutamente fundamental en estos momentos", añadió.

Además, puso en valor que España "haya dicho no" a prestar apoyo militar a Estados Unidos a través de sus bases militares de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz), y confió también en que otros países europeos repliquen ese rechazo.

La semana pasada, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también respaldó el envío de la fragata española como una actuación "estrictamente defensiva y en el marco de la Unión Europea".

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se desmarcó de la opinión del Gobierno y aseguró que el envío del navío implica "participar" en una guerra "ilegal" iniciada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu.