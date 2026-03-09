Rumanía estrena un mecanismo de la UE para repatriar a 356 ciudadanos de Oriente Medio

La operación de rescate se enmarca dentro del mecanismo rescEU, una reserva europea de respuesta ante catástrofes que incluye activos de transporte y que la Comisión activa si ningún Estado miembro puede prestar apoyo a un país que solicita ayuda para evacuar a sus ciudadanos, caso en el que Bruselas puede cubrir el 100 % de los costes.

En este caso, la movilización de la reserva europea se realizó tras la petición de las autoridades rumanas.

En concreto, se han operado dos vuelos de repatriación fletados directamente por la Comisión Europea, que llevaron de vuelta a Rumanía a 356 ciudadanos que se encontraban varados en Oriente Medio, desde Omán.

Según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, esta operación marca "un hito importante" en la ampliación de las herramientas de respuesta del Mecanismo de Protección Civil de la UE.

"Los aviones de pasajeros son una nueva capacidad de rescEU desde septiembre de 2025 y es la primera activación para apoyo consular desde entonces", subrayó.

Al margen de este mecanismo, el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias (ERCC) de la Comisión Europea presta desde el pasado miércoles apoyo y coordinación a los Estados miembros de la UE en la organización de vuelos de repatriación, apoyando hasta ahora 42 vuelos que devolvieron al territorio europeo a 4.100 ciudadanos europeos.

"Se prevén más vuelos en los próximos días", aseguró la Comisión, a la vista de que 23 países han solicitado asistencia de la UE: Bélgica, Bulgaria, Chequia, Estonia, Irlanda, Francia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia, Bosnia y Herzegovina y Montenegro.

A raíz de la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, varios ciudadanos de la UE se han quedado atrapados en países de Oriente Medio, así como en algunas zonas de Asia-Pacífico y África, debido al cierre de aeropuertos clave.

En este contexto, los países europeos han activado sus medios consulares propios para la repatriación de ciudadanos, como es el caso de España, que ha activado dos aviones militares con 412 europeos a bordo. Francia (800 rescatados), Alemania (200), Bélgica (234) o Portugal (61) también han activado sus propios vuelos.