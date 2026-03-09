Rusia aumenta los envíos de hidrocarburos a sus socios "fiables", dice Putin

"Comenzamos a aumentar los suministros a nuestros socios fiables en varias regiones del mundo", dijo en una reunión en el Kremlin dedicada a la situación en los mercados de gas y petróleo.

Putin aseguró que "Rusia es un proveedor fiable de energía y siempre lo ha sido".

En este sentido, insistió en que sus socios continuarán recibiendo petróleo y gas rusos, incluidos los europeos Eslovaquia y Hungría.

El jefe del Kremlin añadió que Rusia está dispuesta a trabajar con compañías energéticas de países que le han impuesto sanciones si estas ofrecen contratos largos y despolitizados.

"Si las empresas y los compradores europeos deciden repentinamente reorientarse y ofrecernos una cooperación sostenible a largo plazo sin presiones políticas, entonces adelante, que lo hagan. Nunca nos hemos negado. Estamos dispuestos a colaborar con los europeos", afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A la vez, subrayó que Moscú necesita ahora señales de la disposición de los europeos para tal colaboración, con garantías de "sostenibilidad y estabilidad".

Putin agregó que Rusia había advertido en el pasado de las graves consecuencias para el mundo de una guerra en Oriente Medio y adelantó que "la logística global en el sector de combustibles y energía cambiará en medio del conflicto" en la región.

"Al mismo tiempo, debemos comprender que los altos precios actuales de las materias primas son claramente temporales, lo entendemos todos", declaró.