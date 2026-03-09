Rusia derriba 163 drones ucranianos durante la noche pasada

Según informó el Ministerio de Defensa de Rusia en Telegram, otros 47 aparatos no tripulados fueron neutralizados sobre la anexionada península de Crimea.

Además, la fuerzas rusas abatieron 16 drones sobre la región sureña de Krasnodar, y 11, en Kaluga, cerca de Moscú.

Otros ocho drones fueron destruidos en Nóvgorod y cinco, en la región de Bélgorod.

También hubo aparatos enemigos destruidos en otras provincias rusas.

La víspera, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó de seis drones derribados en las inmediaciones de la capital rusa.