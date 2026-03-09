Sánchez llama al presidente de Emiratos Árabes Unidos para condenar los ataques de Irán

"El pueblo emiratí y los españoles que se encuentran allí tienen todo nuestro apoyo en estos momentos difíciles", escribió el presidente del Gobierno en la red social X tras informar de esa conversación.

De la misma forma, garantizó que España seguirá trabajando "sin descanso" para defender la estabilidad regional y el derecho internacional.

Los ataques de Irán a EAU han causado la muerte de al menos cuatro personas, así como 112 heridos de 19 nacionalidades.

Israel y EE.UU. comenzaron el 7 de marzo a bombardear Irán, que respondió atacando a otros países de la zona con el argumento de que allí había objetivos y bases estadounidenses, lo que ha generalizado una grave crisis bélica en Oriente Medio.

Este domingo, el Gobierno emiratí dijo haber interceptado 16 misiles balísticos de una oleada de 17 proyectiles y 113 drones de 117 que fueron lanzados desde Irán, sin reportar daños materiales ni personales.

Desde el inicio de la guerra, 238 misiles balísticos fueron detectados por EAU, 221 destruidos y 15 cayeron al mar, y fueron localizado 1.422 drones, de ellos 1.342 interceptados.

En lo que va de ofensiva aérea iraní, Emiratos ha sufrido ataques en infraestructuras militares de los Estados Unidos, pero también en lugares civiles como los aeropuertos de Abu Dabi y Dubái, el puerto de Jebel Ali y zonas industriales y hoteleras.

La llamada de Sánchez a su presidente se añade a otras efectuadas a varios gobernantes de la región cuyos países son también atacados por Irán o Israel.