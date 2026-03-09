Se cierra nueva negociación sobre reforma laboral en Portugal sin acuerdo entre las partes

Una fuente del Ministerio de Trabajo, citada por la cadena pública RTP, culpó a UGT de ser "intransigente" en este diálogo y apuntó que el Gobierno hará todo lo posible para lograr algún tipo de acuerdo.

El líder de la Confederación Empresarial de Portugal (CIP), Armando Monteiro, también apuntó a la central sindical como responsable de que no se haya logrado ningún consenso.

Por su parte, el secretario general de UGT, Mário Mourão, dijo a la RTP y a la agencia Lusa que la propuesta del Ejecutivo "no reúne las condiciones" para que el sindicato dé su visto bueno.

"UGT hizo todo lo posible. Fue el Gobierno el que afirmó que había 70 medidas consensuadas, pero UGT no ha podido dar su aprobación porque se mantienen las principales propuestas del Gobierno, y la ministra (de Trabajo) afirmó que no renunciaría a ellas", dijo Mourão.

El pasado 28 de febrero, cientos de personas se manifestaron por el centro de Lisboa en protesta contra la reforma laboral que quiere impulsar el Gobierno, en una marcha convocada por la otra gran central sindical del país, la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN).

Los representantes de los trabajadores piden la retirada de la reforma tal y como está planteada porque creen que desregula los horarios de trabajo, extiende los contratos precarios, facilita el despido y ataca los derechos de maternidad y paternidad.

El pasado 11 de diciembre, Portugal fue escenario de una huelga general, la primera en doce años en el país, contra la propuesta de reforma laboral del Ejecutivo.