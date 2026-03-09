Sheinbaum afirma que los sucesos violentos fueron "minoritarios" en las marchas del 8M

"En la mayoría de las entidades de la República fueron manifestaciones pacíficas (...) Y una parte ya de actos violentos, que como siempre lo hemos manifestado, no estamos de acuerdo con estas formas", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

La presidenta mexicana remarcó que se produjeron muchas manifestaciones por todo el país con normalidad, destacando la que se produjo en la capital, en el Zócalo, que congregó a unas 100.000 mujeres y que celebró de manera "pacífica".

Respecto a los actos violentos, como enfrentamientos puntuales entre manifestantes y policías, aseguró que había muchos hombres protagonizando estos sucesos.

"No se entendía por qué estaban haciendo estas actividades, pero realmente muy minoritarios comparado con lo que fueron las marchas en todo el país", agregó.

Sheinbaum ha defendido la instalación de cercos en años recientes al señalar que buscan evitar enfrentamientos y proteger tanto a las manifestantes como a los inmuebles históricos durante las movilizaciones.

En México unas 10 mujeres son asesinadas cada día, una tendencia constante en la última década. Solo en 2025 se registraron 2.798 asesinatos de mujeres, de los cuales 725 se investigan como feminicidio, es decir, crímenes por razones de género.