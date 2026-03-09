Sheinbaum reafirma rechazo a presencia militar de EE.UU. en México

“Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México, hemos dicho que no. Porque es la verdad, hemos dicho que no. Y orgullosamente seguimos diciendo que no”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum sostuvo que México mantiene coordinación con Washington en áreas como inteligencia y seguridad, pero insistió en que las operaciones contra el crimen organizado en territorio nacional corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas.

“Colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad pero las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional o las policías estatales y las fiscalías”, afirmó.

Las declaraciones se producen después de que el fin de semana el mandatario estadounidense recordara públicamente conversaciones telefónicas con la presidenta mexicana en las que, según dijo, ha insistido en que Estados Unidos debería bombardear o enviar tropas para combatir a los carteles mexicanos.

El mandatario estadounidense hizo esos comentarios durante la inauguración de la reunión denominada 'Escudo de las Américas', una iniciativa en la que cerca de 20 países de América Latina y el Caribe se comprometieron a cooperar con Washington para combatir a los “narcoterroristas”, encuentro al que México no fue invitado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese evento, Trump calificó a Sheinbaum como una “muy buena persona” con una “voz hermosa”, pero insistió en que los carteles mexicanos están detrás de gran parte de la violencia y el caos en el hemisferio.

La presidenta mexicana reiteró que, además de la cooperación bilateral, Estados Unidos puede contribuir de forma decisiva a reducir la violencia si combate el tráfico de armas hacia México.

“Creemos que hay algo en los que nos puede ayudar mucho a Estados Unidos: que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México”, dijo.

Sheinbaum aseguró que gran parte del armamento que utilizan los grupos criminales, alrededor del 75 %, proviene de EE.UU.

Asimismo, subrayó la necesidad de reducir el consumo de drogas en territorio estadounidense.

“Hay una parte muy importante que hay que trabajar que es en la disminución del uso de las drogas en Estados Unidos. No queremos que las drogas lleguen ni a los jóvenes de Estados Unidos ni a ningún joven de México”, añadió.

El debate sobre la cooperación en seguridad entre ambos países se intensificó tras la captura y muerte en febrero del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, considerado uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos.