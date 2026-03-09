Sheinbaum visitará Brasil este año tras hablar con Lula por teléfono

Ambos líderes hablaron por teléfono para discutir "el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países" y, en particular, expresaron su interés en "profundizar" los lazos bilaterales en el área de energía.

Lula también aprovechó la ocasión para volver a invitar a Sheinbaum a su país y le ofreció la celebración de un "evento empresarial" con compañías del sector privado de ambos países para que exploren "nuevas oportunidades de negocios".

La mandataria mexicana "aceptó la invitación y ambos acordaron definir una fecha" para "entre junio y julio de este año", de acuerdo con la nota divulgada por la Presidencia brasileña.

Brasil y México son las mayores economías de América Latina y han multiplicado sus contactos al más alto nivel desde que Sheinbaum asumió el poder, en octubre de 2024.

Lula ocupa la Presidencia brasileña desde enero de 2023 y este año se presentará a la reelección para intentar un cuarto mandato no consecutivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En abril de 2025, Lula y Sheinbaum se encontraron en Tegucigalpa y ya entonces pactaron fortalecer la relación entre las industrias de Brasil y México, en una reunión al margen de la IX Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Ese acercamiento entre las dos potencias latinoamericanas se ha producido en medio de la guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual ha impactado tanto a México como a Brasil.