Sindicatos y ONG podrán asistir en España a migrantes en su regularización

Esta medida, que estaba contemplada en el reglamento de extranjería que entró en vigor en mayo de 2025, busca facilitar la presentación de solicitudes a personas extranjeras, ya que muchas no tienen certificado electrónico para poder hacerlo.

Se trata del Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, que ya ha entrado en vigor y en el que pueden inscribirse los sindicatos más representativos a nivel estatal o regional y las ONG que trabajan en el ámbito migratorio o de protección internacional y que lleven al menos tres años legalmente constituidas, indica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado.

Las organizaciones podrán "prestar asistencia a las personas interesadas en la presentación de las solicitudes de tramitación del proceso de regularización extraordinaria", según indica el Ministerio.

Para registrarse como colaboradores de extranjería deben acreditar una experiencia de como mínimo dos años en el acompañamiento a extranjeros, en actividades como atención, asesoramiento, integración social o tramitación administrativa de personas migrantes. También se les exige estar al corriente del pago de impuestos y no haber sido condenadas ni sancionadas.

De esta forma se pretende agilizar la tramitación, pues hasta ahora solo podían presentar solicitudes de extranjería por registro electrónico la propia persona interesada, otra en representación de la primera, abogados, graduados sociales o gestores administrativos, según explicaron a EFE fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

El Gobierno español aprobó el pasado 27 de enero una regularización extraordinaria de migrantes que viven en el país en situación irregular, una medida dirigida a quienes puedan acreditar cinco meses de residencia hasta finales del pasado diciembre y que se cree que beneficiará a medio millón de personas.