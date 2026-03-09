Tres víctimas de terrorismo demandan a Gerry Adams por su responsabilidad en el IRA

Los demandantes le reclaman la cantidad simbólica de una libra (1,15 euros) por daños sufridos en sendos ataques con bombas cometidos por el ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA) en Inglaterra en 1973 y 1996.

Adams, de 77 años, fue acusado de pertenecer al IRA en 1978, pero se retiraron los cargos por falta de pruebas, por lo que ésta es la primera vez que la Justicia se pronunciará sobre su participación real durante el conflicto en la provincia británica de Irlanda del Norte (o Ulster), que se cerró con el acuerdo de paz del Viernes Santo en 1998.

Durante la apertura este lunes del caso, la abogada de los demandantes aseguró que Adams actuó "junto con otros" para desarrollar una campaña de atentados en Gran Bretaña, en el marco de una estrategia del IRA diseñada para extender la violencia desde el Ulster hasta el corazón del Reino Unido.

La letrada Anne Studd sostuvo que Adams, presidente entre 1983 y 2018 del Sinn Féin, el brazo político del IRA, fue "directamente responsable" de las decisiones tomadas para colocar artefactos explosivos desde varios cargos, entre los que incluyó el de miembro del Consejo Militar, compuesto por siete personas y considerado como la máxima autoridad de la banda armada.

La abogada representa a John Clark, víctima del atentado cometido en el tribunal penal del Old Bailey en Londres en 1973, y a Jonathan Ganesh y Barry Laycock, heridos por las bombas detonadas en los muelles de la capital en 1996 y en un centro comercial de Mánchester ese mismo año, respectivamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Studd recordó que Adams asistió a dos reuniones mantenidas a principios de la década de 1970 entre miembros del IRA y del Gobierno británico para hallar una solución negociada al conflicto.

"El demandado niega que asistiera a esas reuniones como miembro del IRA y, en cambio, sostiene que era miembro del Sinn Féin. Al juntar las piezas del rompecabezas, el tribunal puede estar completamente seguro de que en 1972, Gerry Adams fue claramente designado para asistir a ambas reuniones como miembro del IRA.”, expuso la abogada.

Recordó asimismo que una organización "tan secreta" mantenía una "clara división entre el ala militar y la política".

La demanda, prosiguió, reconoce que Adams, "sin duda alguna" ha contribuido a lograr la paz en Irlanda del Norte, pero insistió en que las tres víctimas también lo responsabilizan de "contribuir a la guerra" en la fase anterior.