Trump amenaza con golpear "20 veces más fuerte" a Irán si bloquea petróleo en Ormuz

"Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora", afirmó Trump en su cuenta de Truth Social.

El republicano agregó en su amenaza que "muerte, fuego y furia reinarán sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda".

Las declaraciones de Trump llegan después de que la Guardia Revolucionaria Iraní afirmara que atacó un petrolero en el estrecho de Ormuz el fin de semana, diciendo que el paso está cerrado al tráfico debido a la escalada del conflicto.

El estrecho de Ormuz, ubicado entre el Golfo Pérsico y el océano Índico es donde el 20 % del petróleo mundial transita y la tensión en la zona aumentó luego de que Estados Unidos enviara a su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, para que atravesara el canal y ubicarse en la región.

Este lunes, Trump dio declaraciones contradictorias sobre el futuro inmediato de la guerra en Irán diciendo primero que "prácticamente había terminado" y luego diciendo que aún no sabía "hasta dónde podían llegar".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, el mandatario aseguró que se encontraba evaluando tomar el control total del estrecho de Ormuz, mientras la Guardia Revolucionaria Iraní ofrece "paso libre" a los países de la región que expulsen a los embajadores de Estados Unidos e Israel de sus territorios.

En su más reciente comunicado público, la Guardia Revolucionaria afirmó: "(Trump) Afirma la presencia de buques comerciales y militares en la región y su fácil paso por el estrecho de Ormuz; mientras tanto, buques de guerra estadounidenses se han estacionado a más de 1.000 kilómetros de la zona para protegerse de los potentes misiles y drones iraníes".