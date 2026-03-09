Trump avisa que EEUU "no se detendrá" hasta que Irán este "totalmente derrotado"

"Estamos contando los minutos hasta que todos se vayan. Había líderes y ya no están. Entonces hubo nuevos líderes y ya no están, y nadie tiene idea de quiénes son las personas que van a ser dirigentes del país y no nos detendremos hasta que el enemigo esté totalmente y decisivamente derrotado", declaró en Miami.

Las declaraciones de Trump, en un evento con congresistas republicanos en el Club de Golf en Doral, contrastan con una entrevista que dio horas antes a la cadena CBS News sobre que la guerra con Irán está "prácticamente terminada", aunque no especificó una fecha concreta para el fin del conflicto.

El mandatario, quien llamó a la guerra una "pequeña excursión", insistió ante los legisladores de su partido que Estados Unidos e Israel, tras más de una semana de la guerra, han "completamente destruido" la capacidad de drones y misiles de Irán.

"Los estamos golpeando donde hacen los drones. Conocemos todos (los sitios) y estamos dándoles una paliza en eso ahora, donde fabrican los drones, un montón de trabajo, un montón de brillante trabajo, pero vamos a tener un mundo más seguro tan pronto esté terminado. Y va a estar terminado muy rápidamente", aseguró.

Trump también desestimó el nuevo liderazgo del país persa tras haber declarado horas antes a NBC que los iraníes "cometieron un gran error" con la elección del hijo de Alí Jameneí, el ayatolá que se mantuvo en el poder más de 30 años hasta su asesinato en los primeros ataques de la operación Furia Épica el 28 de febrero.

"Sus líderes terroristas (de Irán) ya no están", declaró el presidente.

Asimismo, el líder republicano reiteró que él considera que toda la Marina de Irán "ya está acaba y toda yace en el fondo del océano", al señalar que las fuerzas estadounidenses han hundido 46 buques.

El presidente defendió otra voz que el mundo será "más seguro" tras la ofensiva militar que EE.UU. e Israel lanzaron y que ya entra en su segunda semana con sucesivos bombardeos a objetivos dentro de Irán que han resultado en la muerte de Jameneí, parte de la cúpula militar iraní y cientos de civiles, entre ellos niños.